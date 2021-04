Het laatavondjournaal op Eén zal er vanaf vanavond anders uitzien. De nieuwsuitzending, die kortweg ‘Laat’ genoemd wordt, zal op weekdagen langer duren en zal afwisselend gepresenteerd worden door Goedele Wachters en Xavier Taveirne.

Tijdens de uitzendingen van ‘Laat’ zullen ook een aantal nieuwsverhalen worden uitgelicht. Gasten zullen in de studio of via een live-verbinding uitleg geven bij die gebeurtenissen. Het is wel nog altijd de bedoeling om het nieuws van de dag te brengen en uit te leggen voor een breed publiek. Politieke duiding, analyse en opinie blijven het terrein van Terzake en De afspraak op Canvas.

“Nieuws in beeld is het vertrekpunt van ‘Het journaal’ en ook in ‘Laat’ zal beeld een prominente rol hebben. De vernieuwde studio met drie schermen is de ideale plek om dat te doen. Die maakt het ook mogelijk om een avondsetting te creëren die past bij het uitzendmoment van het late journaal”, zo zegt de openbare omroep.

25 minuten

Het vernieuwde laatavondjournaal zal elke weekdag te zien zijn op Eén en zal 25 minuten duren. In het weekend blijft het huidige journaal van 15 minuten behouden.

