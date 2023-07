Vrouw van Thibaut Courtois pakt uit met bikinifoto’s: “Waanzinnige schoonheid!”

Mishel Gerzig, die recent in het huwelijksbootje stapte met Thibaut Courtois, weet op Instagram haar vele fans weer aardig te verbazen.

Met maar liefst 805.000 volgers doet Mishel het lang niet slecht op het populaire sociale netwerk. En dan drukken we ons uiteraard weer meer dan zachtjes uit. Met enige regelmaat deelt ze dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen Mishel Gerzig onderstaande fotoalbums op haar pagina plaatste. Daarin zien we hoe de dame het in bikini duidelijk naar haar zin heeft. En haar fans? Die zijn er behoorlijk snel bij om lovend te reageren op wat ze juist te zien krijgen.

“Waanzinnige schoonheid!”

In geen tijd stromen de positieve commentaren nu binnen. “Waanzinnige schoonheid”, klinkt het. “Je bent de mooiste ter wereld”, gaat het verder. “Wauw”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.