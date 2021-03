Laurence Van Tongerloo, de vrouw van sportjournalist Ruben Van Gucht, vertelt in een interview hoe ze haar man leerde kennen. Ze blikt tevens terug op de rechtszaak tussen Ruben en Jacques Vermeire. “Dat is niet leuk, maar de kunst is er niet op in te gaan. Je kunt je toch niet verdedigen”, klinkt het.

In 2014 trouwde Ruben Van Gucht (34) met zijn vrouw Laurence Van Tongerloo. De 37-jarige onderneemster met een hart voor honden herinnert zich het moment nog goed waarop ze haar man leerde kennen. “Op een netwerkavond. Er kwamen meerdere sprekers, onder wie Ruben. Ik had een lijstje gemaakt van wie ik wilde spreken – hij stond er niet op (lacht). Ik was er met een vriendin, en net toen we opstonden om naar huis te gaan, kwam hij binnen. Er gebeurde iets, het was chemie. Ik zag hem ook kijken. Ik passeerde hem, hij zei: ‘Hallo’, en ik dacht: shit, als ik nú vertrek, zie ik hem nooit meer weer. Ik ben teruggekeerd, las zijn naambordje, nam mijn blad erbij en zei: ‘Sorry, je staat niet op mijn lijst’. We raakten aan de praat, wisselden contactgegevens uit, en spraken nog eens af. Zo is het gegroeid. Hij kwam toen nog niet op het scherm en dat is een geluk – de BV-wereld is niks voor mij. Was hij al bekend geweest, dan waren we wellicht geen koppel geworden”, vertelt ze in Humo.

Aantrekkelijk

Het was vooral het feit dat Ruben wist wat hij wilde dat Laurence zo aantrok. “Ik vond hem een mooie jongen. En ik merkte dat we veel dezelfde interesses hebben. Volgens mij val je op iemand die jouw tekortkomingen aanvult. Misschien was het dat hij écht wist wat hij wilde – sportjournalist worden – terwijl ik nog steeds zoekende was. Hij heeft me op dat vlak veel bijgebracht. De meeste mensen gaan louter werken om hun gezin te onderhouden. Hij toonde me dat het anders kan, dat je ook je passie kunt volgen, waardoor je opstaat en denkt: yes, ik mag gaan werken. Dat vind ik heel aantrekkelijk”, klinkt het.

Afgesloten hoofdstuk

Vorig jaar spande Ruben een rechtszaak aan tegen Jacques Vermeire omdat hij als aangever in de zaalshow ‘7 tot 77’ meer geld eiste. Ruben kreeg ongelijk van de rechter. Dat was een domper, maar daar bleef het ook bij. “Dat is niet leuk, maar de kunst is er niet op in te gaan. Je kunt je toch niet verdedigen. Dat ligt niet alleen aan de mensen die reageerden, maar ook aan hoe de tegenpartij het gespeeld heeft. Maar goed, dat zegt meer over hen dan over Ruben. Voor ons is dat hoofdstuk afgesloten. We hebben het er sinds de rechtszaak geen seconde meer over gehad”, aldus Laurence.

Geen kinderwens

Ruben en Laurence hebben (nog) geen kinderen. Hoewel de “maatschappij dat verwacht, laten ze zich geen druk opleggen”, zo legt Laurence uit. “Ik hou ontzettend veel van mijn metekindje van 1,5 jaar. Maar op de één of andere manier denk ik zelfs als ik bij haar ben niet: je zou zelf een kindje kunnen hebben. Misschien leef ik mijn moedergevoelens te veel uit op mijn dieren. Ik weet dat je niet eindeloos kunt wachten om aan kinderen te beginnen, maar ik ben niet bang dat het ineens ‘te laat’ zal zijn. Dan komen er misschien andere dingen. Het leven zal ons brengen wat het moet brengen”, besluit ze.

