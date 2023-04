Vrouw van Justin Bieber deelt bikinifoto’s maar krijgt kritiek: “En waarom poseer je halfnaakt?”

Lang zoeken naar een influencer om haar huidverzorgingsproducten te promoten, moet Hailey Bieber niet doen.

De vrouw van Justin Bieber heeft namelijk zelf maar liefst 49.4 miljoen volgers op Instagram. Recent deelde ze dan ook een reclamebericht op het populaire sociale netwerk. Daar hoorden blijkbaar ook enkele bikinifoto’s bij. In de bijgevoegde tekst laat Hailey weten dat haar lipverzorgingsproduct opnieuw in voorraad is. Maar haar volgers zijn duidelijk niet akkoord met de gekozen beelden. Dat blijkt uit de vele negatieve reacties.

“En waarom poseer je halfnaakt?”

In geen tijd stromen de negatieve opmerkingen nu binnen. “En waarom poseer je halfnaakt om een lipverzorgingsproduct te promoten?”, vraagt iemand zich af. “Wat verkoop je nu juist?”, gaat het verder. “Moet ik hier niet eigenlijk foto’s van het product zien?”, besluit een laatste nog. Hoog tijd om eens te kijken waar velen zo negatief over zijn, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om een tweede beeld te zien.