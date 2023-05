Vriendin van Viktor Verhulst poseert in lingerie: “Zo sexy!” (foto’s)

Met zo’n 176.000 volgers doet Sarah Puttemans, de vriendin van Viktor Verhulst, het lang niet slecht op Instagram.

Geregeld deelt ze dan ook nieuwe updates in de vorm van foto’s en filmpjes met haar trouwe fans. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande lingeriefoto’s op haar pagina plaatste. “Little throwback from this amazing trip 💘”, voegt ze zelf even toe aan het fotoalbum. Haar fans? Die zijn er uiteraard weer razendsnel bij om lovend te reageren op wat ze te zien krijgen.

“Zo sexy!”

In geen tijd stromen de positieve reacties nu binnen. “Zo sexy”, klinkt het. “Mooierd”, gaat het verder. “Knappe vrouw”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan weer, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.