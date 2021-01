Voormalige pornoster Lana Rhoades liet in een openhartig gesprek tijdens de podcast van ‘3 Girls 1 Kitchen’ weten dat ze eigenlijk best preuts is op vlak van seks en dat ze buiten haar films maar met vijf andere mannen heeft geslapen.

De 24-jarige Rhoades, haar echte naam is Amara Maple, vertelde over de invloed van haar vroegere professionele carrière als pornoster op haar huidige leven. “Veel mensen denken dat ik zomaar in bed te krijgen ben, maar eigenlijk ben ik een kieskeurig persoon”, zo gaf ze aan.

”Pijnlijke vagina”

Tegenwoordig werkt ze als model en influencer en woont ze in Los Angeles samen met haar vriend en YouTube-ster Mike Mjlak. “Ik heb maar met vijf of zes mannen buiten mijn films geslapen. Ik ben heel conservatief. Wanneer ik porno maakte, had ik geen seks met mensen buiten de camera. Mijn leven draaide om mijn werk. Ik werd elke dag wakker en ging een scène shooten”, vertelt ze. “Ik vergat bijna hoe het was om echte seks te hebben, omdat alles zo ‘gemaakt’ was. Je krijg ook veel problemen met je vagina die steeds pijn deed.” Ondertussen volgen bijna 14 miljoen mensen haar op Instagram.

Foto: still YouTube Lana Rhoades