Vincent uit ‘De Bachelorette’ waarschuwt Fabrizio voor deze kandidate in ‘De Bachelor’

Vincent, die vorig jaar meedeed aan ‘De Bachelorette’, vertelt in een interview dat hij gedatet heeft met ‘De Bachelor’-kandidate Vanessa. Iets stoorde hem aan haar en dat wilde hij toch even meegeven aan Fabrizio.

Hij heeft behoorlijk zijn best gedaan, maar het lukte Vincent niet om het hart van Elke Clijsters te veroveren in ‘De Bachelorette’. Sindsdien is de 38-jarige accountmanager uit Zemst single en date hij regelmatig.

Datingapp

Toen hij zag dat Vanessa één van de kandidates was in ‘De Bachelor’, verslikte hij zich in zijn koffie. «Ja, dat had ik niet zien aankomen. Na ‘De Bachelorette’ ging ik vaak op stap in de hoop iemand te leren kennen. En ik gebruikte af en toe datingapps. Maar vooral hield ik mijn ogen open. En zo leerde ik Vanessa kennen», vertelt hij in TV Familie.

Romance afgeblokt

Het kwam tot een romantische date, maar Vincent ergerde zich aan een bepaalde karaktertrek van haar. «Het was supergezellig. Maar het viel me op dat Vanessa graag in de belangstelling staat. ‘De Bachelorette’ was net op tv geweest, dus heel wat mensen keken naar ons. Ik vond dat vervelend, maar Vanessa leek te genieten van die aandacht. Dat stoorde mij. Daarom heb ik een romance afgeblokt. Na de date stuurde ze me een sms om te zeggen dat ze het erg gezellig had gevonden. Maar daar heb ik – ietwat onbeleefd – niet op gereageerd», klinkt het.

Fabrizio ingelicht

Vincent is bevriend met Fabrizio en heeft zijn ervaring dan ook met hem gedeeld. «Ik heb hem gewaarschuwd. Het gaat hier wel om zijn gevoelens, hé. Nu, er zijn kandidates in ‘De Bachelor’ die mij leuk lijken. Esmée is knap. Maar ik denk dat Sanne eerder ons type is. Haar zou ik graag leren kennen. Allez, als ze niet de vriendin van Fabrizio wordt», knipoogt hij.

‘De Bachelor’ is elke woensdag om 20.35u te bekijken op Play4.

