Viktor Verhulst skiet met vriendin Sarah in zijn armen: “Laat me niet vallen!” (video)

Op YouTube pakt Sarah Puttemans, die een relatie heeft met Viktor Verhulst, uit met een nieuwe vlog.

“Ik ga Vik zien. Het is echt al twintig dagen geleden dat ik hem gezien heb. Hij was in het buitenland voor zijn werk… Dat is wel heel gek, want we hebben nog nooit langer dan twintig dagen elkaar niet gezien. Dus ik ben heel erg blij dat ik hem straks ga zien”, laat Sarah weten in het begin van de video.

“Laat me niet vallen!”

Ongeveer in de helft van de video zien we hoe Sarah en Viktor genieten op skireis. Viktor skiet met zijn vriendin in zijn armen op de piste. “Ik vertrouw dit niet… De mensen zeggen ook dat we moeten opletten”, laat de dame weten. “Die mensen weten niet hoe goed ik kan skiën”, vult Viktor Verhulst droogjes aan. “Laat me niet vallen, he”, klinkt het later nog. Hoe dat afloopt, zie je op onderstaande beelden. Voor de gemakkelijkheid hebben we de video klaargezet bij het bewuste moment.

Foto: YouTube Sarah Puttemans still