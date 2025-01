Viktor Verhulst openhartig over dure huisplannen: “Ik moet de criticasters teleurstellen”

Viktor Verhulst en Sarah Puttemans hebben grootse plannen, al gaat dat wel een stevig centje kosten. “Wij sparen voor ons droomhuis door zelf keihard te werken”, verduidelijken ze.

Momenteel wonen Viktor Verhulst (30) en Sarah Puttemans (25) in een huurhuis, maar binnenkort verhuizen ze naar een chique Antwerpse villawijk waar ze een bestaande woning gaan slopen om er hun droomhuis te bouwen. Het gaat om een pand uit 1959, opgetrokken in neoclassicistische stijl, dat op de grens ligt van Antwerpen en Wilrijk. Huizen uit de bewuste villawijk worden niet verkocht onder de 2,5 miljoen euro, dus Viktor en Sarah zullen behoorlijk diep in de buidel moeten tasten om hun plannen te kunnen verwezenlijken.

Niet alles van hun ouders

Met een vader als Gert Verhulst lijkt dat misschien een makkie, maar dat is niet het geval, zo leggen ze uit in Dag Allemaal. “Als mensen denken dat wij zomaar een cheque krijgen, ‘Hier, koop maar wat je wil’, dan moet ik die criticasters teleurstellen. We huren ons huis momenteel, net zoals nog andere jonge mensen dat doen. In de tussentijd sparen we voor ons droomhuis door zelf keihard te werken. Ja, onze ouders zullen, zoals in veel andere gezinnen, een steentje bijdragen als het zover is, en daar zullen we hen enorm dankbaar voor zijn, maar we krijgen geen carte blanche”, aldus Viktor.

Foto: Instagram