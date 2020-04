Nu Elke de harde beelden gezien heeft van Arda’s bedrog is het de beurt aan Arda om Elke’s reactie onder ogen te zien. Daar komen heel wat tranen bij te pas.

Onlangs zagen we in ‘Temptation Island’ hoe Arda zijn vriendin Elke bedroog met verleidster Eline. Tijdens de kampvuurbeelden kreeg Elke alle beelden te zien. Die kwam erg hard binnen. “Ik ben hem echt kwijt. Als ik een beetje magerder was geweest… Wat heeft zij dat ik niet heb? Ik wil hem niet kwijt. Ik dacht echt dat hij mij graag zag”, reageerde ze.

“Gevoelens niet onder controle”

Nu krijgt Arda haar reactie ook te zien. Daarbij krijgt hij het erg moeilijk, maar Arda benadrukt dat hij geen spijt heeft van zijn overspel. “Ik sta nog altijd achter mijn daden, maar het is heel pijnlijk om die beelden te zien. Ik ben echt sprakeloos. Ik heb geen idee wat ik hierop kan zeggen. Ik heb mijn gevoelens niet onder controle. Ik denk dat, als je gevoelens kunt krijgen voor iemand anders terwijl je in een relatie zit, dat misschien een teken is dat het niet de juiste relatie was. Ik denk dat dit het moment was om haar zo fel te breken en haar misschien sterker te maken als persoon”, klinkt het.

‘Temptation Island’ is elke vrijdag om 20.35u te bekijken op VIJF.

