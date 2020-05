Topartiesten als Niall Horan, Zara Larsson, Anne-Marie en Jason Derulo hebben samen vanuit hun kot ‘If The World Was Ending’ gezongen. Het muzikale duo JP Saxe en Julia Michaels vroegen artiesten over de hele wereld om mee te werken aan een nieuwe video voor hun nummer. Alle opbrengsten gaan naar de internationale hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen.

De gloednieuwe video voor het nummer ‘If The World Was Ending’ verscheen vorige week online. In plaats van het gewoonlijke duet tussen JP Saxe en Julia Michaels zie je in de video talloze supersterren, waaronder Kesha en Sam Smith, die elk vanuit hun kot het nummer meezingen. “We vroegen enkelen van onze vrienden om mee te zingen op dit nummer om zo Artsen Zonder Grenzen een duwtje in de rug te geven. Alle opbrengsten die Sony Music en de artiesten ontvangen, schenken we aan de organisatie.”

Knop voor donaties

Niet enkel de verschillende artiesten verschijnen in de video: op het einde krijgen we ook een boodschap te zien van Artsen Zonder Grenzen zelf. Saxe, Michaels en Sony Music willen met het nummer hun fans aanmoedigen om te doneren aan de organisatie. Artsen Zonder Grenzen voorziet slachtoffers van het virus wereldwijd van medische en mentale gezondheidszorg. “Soms kan het echt voelen alsof de wereld ten onder gaat. Daarom bedanken we alle zorgmedewerkers en essentiële beroepen die op dit moment zoveel mensen in nood helpen. Blijf alsjeblieft thuis en blijf veilig.”

Onderaan de video krijg je het bedrag te zien dat voorlopig al ingezameld werd. Ook is er een knop om zelf te doneren.

