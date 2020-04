Viroloog Marc Van Ranst is al een hele tijd druk in de weer met het coronavirus, maar af en toe moet er ook eens ontspannen kunnen worden…

Marc Van Ranst is dezer dagen alomtegenwoordig. Dag in dag uit houdt de 54-jarige viroloog ons op de hoogte over het coronavirus en werkt hij met zijn team hard achter de schermen om het longvirus te bestrijden.

Pingpongoutfit

In een filmpje van het satirische programma ‘De Ideale Wereld’, waarin gevraagd wordt om een tipje van de sluier op te lichten over de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, duikt hij even op in pingpongoutfit…

Het bericht VIDEO. Hilarisch! Marc Van Ranst al pingpongend gespot op de VRT verscheen eerst op Metro.