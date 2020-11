Valerie De Booser is het opvallendste figuur uit het nieuwe VTM-programma ‘Latem Leven’. Daarin zoomen de camera’s in op enkele spraakmakende inwoners van Sint-Martens-Latem, de rijkste gemeente van België. Toch wil dat volgens Valerie niet zeggen dat ze een luxeleven leidt. “Ik huur ook gewoon maar een huisje”, klinkt het in TV Familie.

Styliste en model Valerie De Booser is naar eigen zeggen de enige deelnemer van het realityprogramma ‘Latem Leven’ die geboren is in de gemeente. “Mijn familie woont er al generaties lang”, zegt Valerie in TV Familie. Na haar scheiding van Koen Wauters keerde de 40-jarige BV terug naar haar roots in Sint-Martens-Latem.

De pittoreske gemeente wordt het Beverly Hills van Vlaanderen genoemd, maar volgens Valerie is zij de geschikte persoon om te tonen dat dat niet altijd terecht is. “Ja, er staan kasten van villa’s, maar die heb je in Schilde en Brasschaat ook. Ik ben het bewijs dat je niet rijk hoeft te zijn om in Latem te wonen.”

“Absoluut geen glamourleven”

“Ik húúr daar trouwens een huisje, ik bezit er geen”, gaat ze verder. “’t Is dus niet zo dat wie in Latem woont per definitie steenrijk is. Het lijkt toch wel zo. Het ís de rijkste gemeente van ons land, da’s waar. Maar er staan ook veel gewone rijhuizen. Die villa’s en herenhuizen vallen gewoon meer op.”

Net als haar ‘huurhuisje’ is haar levensstijl ook niet zo luxueus. “Weet je, net als iedereen moet ik opstaan om m’n kinderen naar school te brengen, ga ik werken, spreek ik af met m’n familie… Ik denk dat veel mensen denken dat mijn leven één en al glamour is, maar dat is absoluut niet zo. Ik leid geen luxeleven. Dus ja, mensen zullen wel een ander beeld van mij krijgen.”

Nieuwe vriend Dirk

Valerie staat naar eigen zeggen niet zo graag in de belangstelling, maar ging toch in op dit project omdat het eerste programma van het productiehuis van goede vriend William Vaesen (beter bekend als ex-zanger Niels William, de oprichter van K3, nvdr) is.

“Dat William mijn eigen leven in beeld wilde brengen, vond ik heel fijn”, klinkt het, maar toch wil Valerie niet zeggen dat ze uit de schaduw van ex-man Koen is getreden. “Ik heb vroeger veel voorstellen gekregen voor tv-programma’s. Bijvoorbeeld van ‘De Slimste Mens’. Maar da’s niets voor mij. ‘Latem Leven’ daarentegen… Had dat programma al bestaan tijdens m’n huwelijk met Koen, dan had ik er óók aan meegewerkt.”

Valeries kinderen Zita (16) en Nono (14) zullen soms te zien zijn in ‘Latem Leven’, maar haar nieuwe vriend Dirk niet. “Het draait echt om míj”, aldus het model. Ook over de breuk met Koen Wauters zal er naar eigen zeggen niet te veel gepraat worden.

