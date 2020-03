Het populaire dancefestival Tomorrowland, dat zou plaatsvinden van 17 tot 19 en van 24 tot 26 juli in De Schorre in Boom, zegt momenteel “geen concrete indicaties” te hebben dat de editie van dit jaar zal moeten worden afgelast. “Wij werken dus volop verder aan de voorbereiding”, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. “Wie kan, doet dat thuis. Alleen de decorbouwers moeten in ateliers werken, maar zij kunnen daar voldoende afstand houden.”

In het Verenigd Koninkrijk heeft het toonaangevende festival Glastonbury (24-28 juni) al de handdoek in de ring gegooid, onder meer omdat de opbouw op het terrein niet meer tijdig van start zou kunnen gaan. “Maar zij beginnen daar normaal gezien al in april mee, bij ons is dat pas in juni”, zegt Wilmsen. “We hebben dus nog wel even tijd. We hebben wel het afhaalmoment waar buurtbewoners traditioneel hun ticket komen halen en een hapje en een drankje krijgen, verplaatst van april naar juni.”

DJ’s

Viroloog Marc Van Ranst stelde donderdagochtend dat de grote zomerfestivals in ons land beter niet zouden doorgaan. «Maar hij zei er meteen bij dat het momenteel te vroeg is om definitieve conclusies te trekken», stelt Wilmsen. «Daar gaan wij momenteel ook nog van uit. Er hebben trouwens ook nog geen artiesten afgezegd. Wij trekken natuurlijk ook niet zo’n grote producties aan als andere festivals. DJ’s reizen meestal alleen.»

Onlangs werd Tomorrowland Winter in de Franse Alpen wel geannuleerd op vraag van de Franse overheid vanwege een verbod op grote evenementen in volle coronacrisis.