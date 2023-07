‘Thuis’-actrice Tine Priem deelt leuke badpakfoto: “Prachtig!”

Tv-kijkend Vlaanderen kent Tine Priem vooral als Tamara in ‘Thuis’.

Maar de actrice is ook op Instagram bijzonder populair. Dat bewijst ze met haar meer dan 56.000 volgers op de teller. Geregeld deelt Tine Priem dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame in badpak poseren op het strand. “Aangespoeld 🏖️🐠”, vult ze zelf kort aan. Maar haar fans? Die zijn er als de kippen bij om meer dan lovend te reageren op wat ze nu juist te zien krijgen.

“Prachtig!”

In geen tijd stromen de positieve commentaren binnen. “Prachtig”, klinkt het. “Zalig”, gaat het verder. “Je zou voor minder de stranden afschuimen”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan maar weer, om eens een kijkje te nemen!