‘Thuis’-actrice Marleen Merckx nam eind vorige maand afscheid van haar broer Peter.

Op de boot van Gert Verhulst vertelt ze over het plotse overlijden. “Hij had een onderliggend probleem en kreeg al chemo, maar het was de bedoeling dat hij daar nog van zou genezen”, klinkt het.

“Een paar dagen eerder hadden we een beetje lachend nog gezegd: het ergste wat nu kan gebeuren is dat onze broer corona krijgt. Omdat we ervan uitgingen dat het niet zou gebeuren. Maar onze woorden waren nog niet koud of we kregen telefoon van het ziekenhuis”, gaat ze verder.

“Het is heel snel gegaan”

Hoe en waar Peter het coronavirus heeft kunnen oplopen, blijft ook voor Marleen onduidelijk. “We weten het niet. Hij was één van de eerste 200 patiënten”, klinkt het. “We vermoeden in het ziekenhuis zelf… Het is heel snel gegaan. Hij testte positief en een paar uur later was hij al gestorven… We hebben geen afscheid kunnen nemen”, legt Marleen verder uit.

