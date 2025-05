‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck straalt in bikini: “Heel mooi!” (foto)

Lynn Van den Broeck heeft op Instagram een zonnige vakantiefoto gedeeld die haar volgers meteen in zomermodus brengt. “Ziet er zo zalig uit”, klinkt het massaal in de reacties.

De goedlachse actrice – bekend als Viv uit de Eén-serie Thuis – geniet momenteel van een welverdiende break in Didim, een idyllische badplaats in Turkije. Samen met onder meer collega Tine Priem laat ze zich onderdompelen in zon, zee en ontspanning. “Swipe om mijn eerste 48 uur in Didim te zien”, schrijft ze bij het zomerse fotoverslag.

Luxeleventje

Op de beelden zien we Lynn onder meer zonnebaden, genieten van lekker eten én… zonnebrillen uittesten. Haar bijna 100.000 volgers leven volop mee. “Zalig luxeleventje”, “Het zijn hele mooie foto’s!”, en “Ziet er zo zalig en leuk uit”, lezen we onder meer in de reacties

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram