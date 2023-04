‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck pakt uit met bikinifoto: “Wow, mooi!”

Met zo’n 56.400 volgers op Instagram doet ‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck het ginds lang niet slecht.

Geregeld deelt ze dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders. Zo pakte ze uit met een zomerse bikinifoto. “Seg België, hoe is het weer daar? Ik kom naar huis vandaag en zou mijn bikini niet te ver willen wegleggen 😅🫣”, polst Lynn Van den Broeck even bij haar fans. En laatstgenoemden zijn er snel bij om te reageren op de grappige vraag én op de foto.

“Wow, mooi!”

In geen tijd stromen de reacties namelijk binnen. “Wow, mooi”, klinkt het. “Wollen bikini is perfect😂”, grapt een andere volger. “Mooie foto”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen.