‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck geniet in badpak: “Wauw!” (foto)

Zoeken naar manieren om af te koelen was de voorbije dagen een ware opgave.

‘Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck had er duidelijk wat op gevonden. Dat kunnen we toch besluiten als we even naar haar Instagram-pagina kijken. Met maar liefst 62.100 volgers deelt ze ginds wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was dus ook recent niet anders, toen ze onderstaande badpakfoto aan haar fans toonde. “Genieten van de laatste warme dagen 🌞. Wat zijn jullie plannen vandaag?”, voegt ze er zelf kort aan toe.

“Wauw!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Wauw”, klinkt het. “Zalig om zo af te kunnen koelen”, gaat het verder. “Zo mooi”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we weer, om eens een kijkje te nemen!