Mathias Vergels, die in ‘Thuis’ de rol van Lowie vertolkt, werd vroeger jarenlang gepest. Hij komt nu naar buiten met zijn verhaal in de strijd tegen pestgedrag.

De 28-jarige acteur en zanger legt uit hoe hij het vroeger opnam voor een jongen die gepest werd en daardoor zelf slachtoffer van pesten werd. “Ik werd vroeger op school gepest door een jongen in mijn klas. Hij pestte eigenlijk iemand anders, maar toen ik het voor die andere jongen opnam, begon hij mij te pesten. Dat ging zo ver dat ik op een dag thuiskwam met blauwe plekken en schrammen. Op een bepaald moment heeft mijn moeder beslist om mij weg te halen van die school”, klinkt het.

Moeilijke thuissituatie

Een tijdje geleden liep hij zijn pester tegen het lijf. Hij praatte met hem over die lastige periode, maar kwam te weten dat ook de pester het destijds niet makkelijk had. “Vele jaren later – nog niet zo lang geleden – ben ik hem tegengekomen en begon ik te beseffen dat hij zelf in een heel moeilijke thuissituatie zat. Daardoor heb ik er nu meer begrip voor. Als ik dat toen had geweten, dan was dat misschien allemaal niet gebeurd. Praten helpt gewoon. We hadden dat veel vroeger moeten doen”, besluit hij.

