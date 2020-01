Rode Duivel Thibaut Courtois wordt weer hevig besproken in Engeland. Zo doken nieuwe geruchten op dat hij een geheim liefdeskind zou hebben bij zijn voormalige buurvrouw. Hij zou dat kind verwekt hebben toen zijn toenmalige vriendin zwanger was.

De Engelse kranten pakten onlangs uit met het straffe verhaal. Toen zijn voormalige vriendin Marta Dominguez zwanger was van hun tweede kindje zou Thibaut, die toen nog bij Chelsea keepte, volgens de geruchten een scheve schaats gereden hebben met zijn toenmalige buurvrouw Elsa Izac. De moeder van vier kinderen kende Thibaut goed omdat ze vaak pakketjes voor hem in ontvangst nam.

Stiekem afgesproken

Volgens een vriendin van Elsa spraken de twee meermaals af in een hotelkamer als Thibaut met Chelsea op afzondering was. Tijdens een van die ontmoetingen zou Elsa zwanger geworden zijn van hem. Op Instagram lijkt Elsa de geruchten te bevestigen door regelmatig foto’s te delen van ‘hun zoontje Enzo’ in een replica-truitje van Courtois met het opschrift ‘Papa’.

Speekselstaal

Hoewel noch Thibaut noch zijn vader de geruchten bevestigd hebben, raden kenners hem aan om met een speekselstaal duidelijk te maken dat hij niet de vader is. “Was ik van Thibaut, ik zou toch zo snel mogelijk voor klaarheid zorgen. Wat in dit geval dus wil zeggen: geef gewoon een speekselstaal, als je tenminste honderd procent zeker bent dat je de vader van dat kind niet bent”, vertelt trendwatcher en psycholoog Herman Konings in Dag Allemaal.

Vrouwelijke aandacht

Ex-Rode Duivel Patrick Vervoort wijst op de verleidingen waar voetballers aan moeten weerstaan. “Dit is opnieuw een pijnlijke historie. Ik weet natuurlijk niet of het waar is, maar feit is wel dat voetballers rekening moeten houden met veel extra en niet altijd even gezonde aandacht van vrouwen. Maar we kunnen hen daar toch moeilijk een cursus voor geven? Trouwens, ze zijn niet alleen, ook zangers en acteurs moeten daarmee leren leven. Wat hij nu kan doen? Ik zou het laten overwaaien. In de veronderstelling dat hij zeker weet dat het zijn kind niet is, natuurlijk”, klinkt het.

Geen impact op reputatie

Sportjournalist Hans Vandeweghe gelooft niet dat deze geruchten een impact zullen hebben op zijn reputatie. “Ik verwacht niet meteen dat dit schandaalverhaal een effect zal hebben op Thibauts voetbalcarrière. Zijn marktwaarde zal wel dezelfde blijven. Dat zagen we in het verleden ook met Cristiano Ronaldo. Al die verhalen over een draagmoeder voor z’n kinderen, dat hij homo zou zijn, dat hij een vrouw verkracht zou hebben in Las Vegas… De interesse van de grote clubs werd er niet minder om. Bij Thibaut zal dat wel hetzelfde zijn. Die jongen moet ballen pakken, punt. Daarnaast mag hij – volgens de logica van de sport doen wat hij wil. Zolang hij zich maar kan blijven concentreren op z’n job”, besluit hij.

The former Chelsea goalkeeper is believed to have had a romantic relationship with Elsa Izac just weeks after moving into a new property with his then-girlfriend Marta Dominguez https://t.co/X19gpCGdue pic.twitter.com/XbOxd9RHJ6 — Footy Corner (@footycor) December 29, 2019

