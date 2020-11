Vorige week kenden de gemaskerde zangers uit kijkcijferkanon ‘The Masked Singer’ hun laatste afvaller voor de finale. Achter de energieke Suikerspin bleek Nora Gharib schuil te gaan, die acht dagen na haar keizersnede al op het podium stond. Van de finalisten prikkelt vooral Wolf nog steeds de nieuwsgierigheid. Twee namen vallen het vaakst.

Duiker, Koningin en Wolf nemen het vrijdag tegen elkaar op in een spannende finale. Over die eerste twee gemaskerden bestaat nog weinig twijfel. Bij Duiker valt bijna uitsluitend de naam van ‘Nachtwacht’-acteur Giovanni Kemper, terwijl vele kijkers – aangespoord door jurylid Karen Damen – zeker zijn dat zangeres Sandra Kim furore maakt als Koningin. Of is het toch Loredana van 2Fabiola? Sommigen twijfel nog.

Er is echter geen enkel personage waar fans zich harder het hoofd over breken dan over Wolf. Jurylid Julie Van den Steen heeft toegegeven over hem te dromen en zelfs superspeurder Karen Damen heeft geen idee wie er achter het masker zit. De ‘The Masked Singer’-fans op Twitter noemen sinds de laatste aflevering twee namen het vaakst.

Verraadde Wolf zich?

Volgens sommige kijkers is de stoere wolf met een peperkoeken hartje zeker en vast James Cooke, een naam die ook de jury al opperde. Dat menen ze vooral op basis van de stem. Een opmerkzame fan op Twitter deelde een fragment waarin Wolf jurylid Julie aanspreekt. De “komaan Julie” die vanachter zijn masker weerklinkt, is helemaal in de stem van Cooke, zegt ze. Heeft Wolf zich dus zo verraden?

Hier het zinnetje waar wolf met zijn gewone stem zegt “Julie komaan” wie herkennen jullie in die stem ?#Vtmthemaskedsinger pic.twitter.com/ssvK7Jv3SI — DorienDB (@DorienDB4) October 31, 2020

Maar ook sommige tips zouden naar hem kunnen leiden. Zo zou het theater waar de Wolf in het filmpje van vorige aflevering in stond verwijzen naar het feit dat Cooke een productiehuis heeft. Maar… Anderen wijzen erop dat het James Cooke niet kan zijn, want sommige tips gaan daar recht in tegen. “Ik zing normaal niet in het openbaar”, hintte Wolf bijvoorbeeld. Vreemd voor James Cooke, die al verschillende musicalrollen op zijn naam heeft staan.

Wat tevens eigenaardig is, is dat Karen Damen – die op basis van de stem vanaf de eerste noot zeker was dat Kathleen Aerts zich vermomde als Zeemeermin – de stem van James Cooke niet herkent. Ook stelt iemand dat de coördinaten die in de eerste aflevering bij Wolf werden getoond naar Antwerpen leiden, terwijl Cooke geboren en getogen is in Gent. Wie komt er wel uit de koekenstad? Kevin Janssens, een naam die Twitteraars ook duchtig noemen. Bovendien leiden sommige tips ook naar hem.

Lap, nog een week zeveren en strijden over wie wolf is #Vtmthemaskedsinger — Kimi (@KimiTomiDoll) October 30, 2020

In het filmpje met hints zagen we bijvoorbeeld een varkensneus: volgens kijkers is dat een hint naar ‘Het Varken van Madonna’, een film waar Janssens de hoofdrol in speelde. Ook de ‘missing’-posters uit een filmpje uit een eerder aflevering zouden kunnen verwijzen naar de serie ‘Vermist’, waar Kevin Janssens in meespeelde. Ook werd er al verwezen naar ‘Alles of niets’, de clip van Bazart met als hoofdrol? Jawel: Kevin Janssens.

Geboortejaar

En het stopt niet, want ook verwijzingen naar ‘1979’ – Janssens geboortejaar – en Royal Antwerp Football Club – waar Janssens hevig voor supportert – zijn fans al opgevallen in de hints. Volgens velen kan het dus niet duidelijker zijn: Antwerpenaar Janssens zit in het pak. De naam van ‘Sara’-acteur Gert Winckelmans, die een tijd geleden nog vaak werd genoemd, lijkt nu vergeten te zijn. Of Kevin Janssens écht onder de wolvenvacht zit, zullen we vrijdag pas weten.

Ik hoor echt zo hard James Cooke in de wolf in #TheMaskedSinger en nu zit iedereen te zeggen dat de tips naar Kevin Janssens wijzen en pic.twitter.com/dyYqJO1L01 — Annelies (@annelieskoeck) November 1, 2020

