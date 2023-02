‘The Little Mermaid’-actrice poseert in wel erg pikante outfit: “Verbluffend!” (foto’s)

Halle Bailey is haar naam. En binnen minder dan 100 dagen kan je de 22-jarige actrice op het grote scherm bewonderen.

Want op 26 mei komt namelijk de live-action remake van ‘The Little Mermaid’ uit in de bioscoop. Wie in tussentijd al kennis wil maken met Halle Bailey, kan terecht op haar Instagram-pagina. Daar krijgen nu al zo’n 4 miljoen volgers geregeld nieuwe beelden voorgeschoteld. Zo pakte Halle op valentijn bijvoorbeeld uit met onderstaand album.

“Verbluffend!”

Op de foto’s zien we Halle poseren in een wel erg pikante outfit. “Gelukkige Valentijnsdag”, plaatst ze er kort bij. Haar fans zijn echter een heel pak mondiger. “Verbluffend”, klinkt het. “Zo mooi”, gaat het verder. “Heel knap”, besluit een laatste nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.