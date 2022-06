‘Temptation’-Zwanetta daagt Instagram uit met opvallende outfit: «Je ziet je tepelhof!» (foto)

Zwanetta Fox, die we nog kennen uit ‘Temptation Island’, heeft enkele foto’s gedeeld waarop ze in gedurfde outfit poseert. Ze krijgt heel wat complimenten, al waarschuwt een enkeling haar…

Zwanetta Fox deed in 2018 als verleidster mee aan ‘Temptation Island’. Intussen heeft ze haar weelderige krullen ingeruild voor een frisse blonde coupe.

Detail

De 25-jarige Nederlandse schoonheid deelde op Instagram drie foto’s die weinig aan de verbeelding overlaten. Ze draagt een topje dat haar boezem maar net bedekt. «Op de tweede foto is je tepelhof te zien!», waarschuwt een volger haar.

Bewondering

Andere volgers reageren erg enthousiast op de kiekjes. «Het vertrouwen dat jij in dat topje hebt, is het vertrouwen dat ik in mezelf moet krijgen», «Wauw, gewoon wauw», en «Zo sexy», lezen we ook in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.





