Yasmine Pierards, die in 2018 als verleidster meedeed aan ‘Temptation Island’, heeft op Instagram uitgehaald naar haar online pesters. “Ik word f*cking moe van jullie”, klinkt het.

Yasmine kreeg onlangs zoveel haatreacties op een post dat ze het bericht moest verwijderen. De 22-jarige ‘Temptation’-verleidster, die ook te zien is in ‘Ex On The Beach: Double Dutch All Stars’, uitte haar frustratie daarover in haar Instagram Stories.

Niet meer accepteren

Ze benadrukte dat ze vroeger jarenlang gekampt heeft met pesterijen en dat ze niet van plan is om dat te blijven accepteren. “Jammer dat ik een foto moet verwijderen omdat mijn Instagram vasthing door alle ‘negatieve’ comments. Zoiets heet nog steeds pesten. Ik ben zelf jarenlang gepest geweest en hoe dan ook blijft dat verdergaan. Het enige verschil is dat ik geen disrespect accepteer. Dus ik hoop dat jullie internetheldjes stoer genoeg zijn om in real life ook zo’n grote mond te hebben. De helft van deze haters lijkt op f*cking ratten en gaat anderen beoordelen. Ga iets leuks doen op een vrijdagavond in plaats van je domme meningen te uiten, mensen te pesten en uit te lachen. Bij deze: elke persoon die ook maar één negatieve reactie zet, zal worden geblokkeerd. Ik word f*cking moe van jullie”, klinkt het.

Gelukkig met Martin

In haar liefdesleven gaat het Yasmine daarentegen veel beter voor de wind. In december van vorig jaar kondigde de realityster aan dat ze een relatie heeft met Martin uit ‘Love Island’. De twee delen voortdurend foto’s waarop te zien is dat ze erg gelukkig zijn met elkaar.

Het bericht ‘Temptation’-Yasmine zet pesters KEIHARD op hun plaats: “Ik ben het zo beu!” verscheen eerst op Metro.