Heuglijk nieuws voor Rodanya en Morgan van ‘Temptation Island’! Ze zijn de trotse ouders geworden van een zoontje.

“Ons kleine ventje is er eindelijk”, is Rodanya Kelsey overenthousiast op Instagram. De 22-jarige Nederlandse, die met haar ex-vriend Morgan de meest recente editie van ‘Temptation Island’ overleefde, is maandag mama geworden van een zoontje dat luistert naar de naam Levay Ace. “Zo ontzettend lief, mooi en nog zo klein. We zijn zo ontzettend trots op jou! Levay Ace. Geboren op 20-01-2020. Alles gaat super goed en wij gaan nu even in alle rust genieten de aankomende weken”, klinkt het.

Uit elkaar

De zwangerschap van Rodanya werd uitvoerig bericht in de media. Toen ze haar zwangerschap aankondigde, bleef ze erg mysterieus over de vader van haar kind. Uiteindelijk deelde ze mee dat haar ex-vriend Morgan de papa is. De twee gingen kort na ‘Temptation Island’ uit elkaar omdat Rodanya was vreemdgegaan met verleider Danicio. “Morgan heeft niet gezegd dat hij er niets mee te maken wil hebben, maar ik maak deze keuze en dat doe ik omdat ik als moeder van de baby goede afspraken wil. Dat kan hij niet en dan hoeft het voor mij op dit moment ook niet”, vertelde ze in augustus nog.

Aangezichtsverlamming

Enkele weken geleden had Rodanya last van aangezichtsverlamming als gevolg van haar zwangerschap. Daar is ze intussen voor een groot stuk van hersteld.

