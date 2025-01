‘Temptation’-Pommeline reageert op volger die denkt dat ze zwanger is (foto)

Pommeline Tillière heeft op haar manier gereageerd op een volger die vroeg of ze zwanger was. “Wat een opmerking, zeg!”, klinkt het verontwaardigd in de reacties.

Pommeline Tillière deelde onlangs enkele kiekjes van haar trip naar Dubai. De eerste foto is een selfie die voor wat commotie zorgde in de comments. Een volger vroeg immers of ze in verwachting was. “Nee, dik”, ging Pommeline er luchtig mee om. Andere volgers vonden de opmerking echter beneden alle peil. “Echt niet dik. Mooi vrouwelijk”, “Wat een opmerking, zeg! Ze is gewoon een mooie vrouw. Niet iedereen hoeft maatje 34 te hebben om mooi te zijn”, en “Zoiets zeg je nu toch niet!”, werd er gereageerd.

Body positivity

De 30-jarige tattoo-artieste, die we vooral kennen van haar passage in ‘Temptation Island 2017’, kwam achteraf in een Instagramverhaal nog eens terug op de hetze. “Bedankt voor alle positieve vibes en reacties op mijn story van gisteren. Ik voel mij totaal niet ‘dik’ en ben zelf veel gelukkiger met wat kilo’s tegenover jaren geleden toen ik ‘veel te mager was’. Ik gebruik de woorden ‘dik’ en ‘mager’ echt niet graag, want ik juich body positivity toe en iedereen is mooi op zijn/haar manier! Mijn boodschap is: leef en laat leven. Eet dat koekje wanneer je er zin in hebt. PS: ik ga nu naar de fitness om die koeken van gisteren ‘eraf te trainen’. Kwestie van wat evenwicht te vinden in het leven”, aldus Pommeline.

