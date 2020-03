De vonken spatten er niet bepaald vanaf tussen Tatiana en Lothar. Dat zien ook de kijkers, die Tatiana op sociale media stevig aanpakten na het kimono-incident. Die kritiek komt bij haar hard binnen. “Het heeft me al erg triestig gemaakt”, vertelt ze.

‘Blind Getrouwd’-kijkers zagen onlangs hoe Lothar stiekem een kimono kocht voor Tatiana en die als verrassing aan haar gaf. Haar reactie was vrij droog, en dat zorgde voor heel wat gefronste wenkbrauwen op sociale media. “Wat een onbeschoft wicht”, “Wat een heks, hoe kan je nu zo onbeleefd zijn tegen iemand die net een cadeau voor je kocht?” en “Ze is totaal ongeïnteresseerd én doet zelfs haar best niet”, klonk het onder meer.

Wapenen tegen reacties

Dergelijke reacties zijn ook Tatiana niet ontgaan. De 29-jarige brunette wist op voorhand dat ze zich moest wapenen tegen kritiek, maar had dit niet verwacht. “Ik had me voorgenomen om al die reacties niet te lezen, want ik wíst dat de mensen zo zouden reageren. Maar het viel niet te negeren. Mijn vrienden hebben die negatieve reacties voor mij gefilterd, maar dan nog. Het is duidelijk dat de mensen erg hard zijn voor mij. Ik had me er nochtans proberen tegen te wapenen, maar mensen oordelen en veroordelen zo snel, niet normaal. En erg jammer. Bovendien staan ze er precies niet bij stil dat Lothar en ik elkaar op huwelijksreis nog maar een week kenden”, lezen we in TV Familie.

Niet op haar gemak

Ze legt uit dat ze voortdurend haar oprechte zelve wilde zijn en dat ze zich niet altijd even comfortabel voelde. “Ik voelde me ook gewoon niet op m’n gemak. Ik zit zo in elkaar dat ik dat niet kan wegsteken. Zeg nu zelf, ik kan op zo’n moment toch moeilijk cinema spelen? Weet je, iedereen gedraagt zich weleens onhandiger als je niet weet hoe je op iets moet reageren. Het zou dus fijn zijn mochten de kijkers twee keer nadenken vooraleer ze online harde reacties typen. Hoe mensen thuis soms reageren in een situatie, dat komt niet op tv. Bij mij wel, dat is een groot verschil en maakt je helaas online een makkelijk slachtoffer”, vertelt ze.

Steun van familie en vrienden

Tatiana geeft toe dat sommige reacties haar geraakt hebben. “Ik ben ook maar een mens, hé. En ik wéét dat mijn hart op de juiste plaats zit. Vandaar dat die kritiek me zovéél pijn doet. Het heeft me al erg triestig gemaakt. Gelukkig staan mijn familie en vrienden als één blok achter mij. Ze zijn héél fier op mij. Zij zien dat ik gewoon niet op m’n gemak ben. En oké, ik wéét dat ik anders had kunnen reageren. Op die kimono, bijvoorbeeld. Maar ja, dat was gewoon even een kortsluiting zeker? Zulke dingen gebeuren, hé. Alleen komt dat bij mij op tv”, besluit ze.

Het bewuste kimono-incident:

