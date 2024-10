Tanja Dexters geniet in bikini van de zon: “Mooie foto!”

Bij een leuke tijd horen natuurlijk leuke prentjes! Dat moet je Tanja Dexters geen twee keer zeggen.

Met zo’n 81.500 volgers doet Dexters het uitermate goed op het sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande vakantiefoto op haar pagina plaatste.

We zien Tanja Dexters in bikini genieten van de zon. “Just being happy 🩵💚🤎”, voegt ze beknopt toe aan het mooie beeld. En haar fans hebben ook wat te zeggen, zo blijkt!

“Mooie foto!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Mooie foto”, klinkt het. “Scherp”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Tanja Dexters gedeeld heeft, denken we dan.