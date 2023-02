Sylvie Meis laat in sexy jurk weinig aan verbeelding over: “WAUW!” (foto’s/video)

Nederlandse presentatrice, actrice én model Sylvie Meis heeft weer wat leuks gedeeld met haar 1,4 miljoen volgers op Instagram.

Ze pakt op het populaire sociale netwerk namelijk uit met foto’s waarop we de dame zien poseren in een wel héél opvallende jurk. “Een beetje opschudding veroorzaken met deze jurk”, schrijft Sylvie Meis zelf bij één van onderstaande posts. En dat lijkt ook te kloppen, als we de vele reacties even lezen!

“WAUW!”

Het duurt namelijk niet lang vooraleer Sylvie’s fans reageren. “WAUW”, klinkt het. “Het haar. De ogen. De jurk. De vrouw😍🔥👸🏼”, gaat het verder. “Je ziet er geweldig uit”, besluit een laatste nog. Hoog tijd dus om eens te kijken waarover velen zo lovend zijn. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.