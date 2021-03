Metro draagt ontluikend muzikaal talent een warm hart toe. Daarom zetten we regelmatig een beginnende artiest in de schijnwerpers. Vandaag is het woord aan His Trust Fund, het geesteskind van songwriter Philippe François. De 34-jarige Antwerpenaar en zijn ‘vertrouwensfonds’ ontvouwen op debuutplaat ‘The Free Market Loves You’ de ambigue liefde van de vrije markt.

Wie is His Trust Fund?

His Trust Fund is opgegroeid met muziek uit de sixties & seventies in de woonkamer, en dat is hoorbaar in zijn werk. In de muziek vind je evenzeer echo’s van Radiohead, oude folk & country, moderne songwriters zoals José Gonzalez en The Tallest Man On Earth, zuiderse oldtimers als Cesaria Evora en Caetano Veloso en zelfs de reggae van Lee ‘Scratch’ Perry terug.

Waarmee onderscheid je je van de grijze massa?

Philippe François: «Ik denk dat het vooral het totaalpakket van His Trust Fund is. Het gaat over emoties, over de spanning tussen de inhoud van de lyrics en de muzikale wereld waarbinnen die bestaat. Bovendien wordt onze muziek voornamelijk gestuwd door akoestische energie – als ik het zo mag noemen – maar toch valt ze niet helemaal weg te duwen in hokjes zoals roots, folk, country, enzovoort. Vanuit dat akoestische kader kan een song van His Trust Fund alles zijn.»

Fans van welke gevestigde artiesten zouden je muziek weleens kunnen smaken?

«Adrienne Lenker (Big Thief), Benjamin Clementine, Mac DeMarco, Daniel Norgren, Bob Dylan.»

God is een dj, wist Faithless ons te melden. Mocht er één plaat op endless repeat staan in de hemel, welke zou jij aanvragen bij jouw aankomst daarboven?

«Hij is waarschijnlijk al ginder, dus misschien is het niet nodig, maar voor de zekerheid: ‘Live At The Isle of Wight 1970’ – Leonard Cohen.»

Wat is je grootste muzikale ambitie?

«Ik zou niets liever willen dan met His Trust Fund voor een lange, lange periode op tour te gaan, volledig in the life on the road ondergedompeld te worden en dan onderweg zo’n legendarisch optrekje als Carnegie Hall plat te spelen.»

Deze peeps verdienen een shout-out:

«De persing van onze plaat werd door een crowdfunding mogelijk gemaakt. Ik ben al die lieve mensen zo ongelooflijk dankbaar! Maar het allermeest toch mijn ouders voor hun volhardende steun, mijn eerste vriendengroep die mijn zielenroerselen als het verzachtende water van een vijver weerspiegelt, mijn lief, die echt vindt dat ik mooie nummers schrijf en dat niet gewoon zegt om me in bed te krijgen, mijn band die de best mogelijke combinatie mensen is én het genie Koen Gisen, producer van ‘The Free Market Loves You’, omdat hij me op waanzinnig korte tijd waanzinnig veel geleerd heeft.»

‘The Free Market Loves You’ verscheen op 29 januari.

Quentin Soenens

