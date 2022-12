Siska Schoeters openhartig over breuk met Tomas De Soete: «Waarom zouden we dat niet doen?»

Siska Schoeters praat in het Radio 1-programma ‘Touché’ eerlijk over hoe zij en Tomas De Soete omgaan met hun relatiebreuk. Zo legt ze uit dat ze elkaar vaak nog zien. «Wij kunnen niet samen leven, maar we kunnen wel in elkaars buurt zijn», vertelt ze.

Vorig jaar deelden Siska Schoeters en Tomas De Soete mee dat ze na een relatie van 14 jaar uit elkaar gingen. In ‘Touché’ legt de 40-jarige Radio 2-presentatrice uit dat ze ondanks hun breuk nog perfect door één deur kunnen. «Tomas en ik zijn altijd heel veel blijven praten en nu ook nog. Wij hebben een heel liefdevolle breuk gehad. Nu ja, als het écht heel liefdevol is, dan breek je niet. Maar soms is liefde niet genoeg om samen te blijven», klinkt het.

Verdomde plicht

Het feit dat ze samen twee kinderen hebben – Lucien (11) en Minnie (6) – motiveert hen om die band te blijven onderhouden. «We hebben er ooit voor gekozen om samen kinderen te krijgen, dus dat zegt heel veel. Dat is het teken dat je iemand heel graag ziet, heel waardevol vindt en met die persoon iets wil maken dat een heel leven gaat blijven en je samen gaat moeten doen. En als het dan om de een of andere reden misloopt, dan vind ik wel dat je verplicht bent om dat nog zo goed mogelijk te doen. Hoe moeilijk en hoe lastig het ook is. Dat is je verdomde plicht. En daarom moet je ook goed communiceren zodat je kinderen zien dat mama en papa respect hebben voor elkaar», luidt het.

Fijne tijd samen

Ze zou het jammer vinden mocht dat niet meer kunnen, iets wat bij andere koppels die uit elkaar gingen soms wél het geval is. «Lucien is 11 en heeft veel vragen, maar wij zijn wel heel open en ook heel veel samen. We hebben vorig jaar het afstuderen van Minnie aan de kleuterschool samen gedaan, net zoals verjaardagen, oudercontacten, … We zijn nog heel vaak samen omdat we nog een heel fijne tijd samen hebben. Velen zeggen dat dat bij hen niet kan omdat hun ex dit en dat heeft gedaan, maar ik vind… Slik uwe kak even in en denk aan de kinderen. (…) Tomas is de vader van mijn kinderen en zal dat altijd zijn. Ik vind dat een heel grappige en fijne mens. Ik ben daar graag bij en wij kennen elkaar heel goed. Wij kunnen niet samen leven, maar we kunnen wel in elkaars buurt zijn. Dus waarom zouden we dat dan niet doen?», besluit ze.

