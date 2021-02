Sean Dhondt heeft valentijn dit jaar zonder zijn vrouw Allison Scott moeten vieren. Zij vertoeft immers al een tijdje in het buitenland. “Het is jammer dat we nu een tijdje niet bij elkaar zijn, maar daarna pikken we de draad weer op”, klinkt het.

2020 was geen al te leuk jaar voor Sean Dhondt. De 37-jarige presentator was een van de slachtoffers van de beruchte ‘Eveline’ met als gevolg dat er naaktbeelden van hem, Peter Van de Veire en Stan Van Samang verspreid werden. Voor het eerst kijkt hij nog eens terug op die woelige periode. “Ik wil daarover enkel zeggen dat ik blij ben dat 2020 voorbij is en hoop dat 2021 een fijner jaar wordt. Ik probeer al heel mijn leven, ook na tegenslagen, positief te blijven. Ik kijk daarom liever vooruit dan achteruit”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Eenzame verjaardag en valentijn

Voor het eerst in elf jaar heeft Sean valentijn op zijn eentje moeten vieren. En zijn verjaardag dus ook, want die valt een dag daarvoor. “Ik heb mijn 37ste verjaardag op 13 februari en de volgende dag ook valentijn voor het eerst in elf jaar alleen doorgebracht. Allison is vlak voor de kerstdagen naar haar familie in Amerika vertrokken en verblijft daar nog steeds. Jammer dat ze er nu niet is, maar ik hou ondertussen thuis de boel recht en zorg voor de katten”, lacht hij.

Geroddel op sociale media

Op sociale media werd, onterecht, heel wat geïnsinueerd toen bleek dat Allison naar de Verenigde Staten vertrok. “Na haar bericht op Instagram dat ze naar Amerika ging, werd er heel wat gespeculeerd op sociale media. Ik heb dat ook gelezen. Ik weet wat er gaande is en waar wij aan toe zijn, dat is voldoende. Ik hoef dat niet met anderen te delen en heb geen behoefte om duidelijkheid te scheppen. Ik wil over mijn werk praten, maar de rest is privé. En dat wil ik zo houden”, klinkt het.

Nog steeds getrouwd

Sean benadrukt dat Allison en hij nog steeds een getrouwd koppel zijn. “Tuurlijk. Maar Allison is een Amerikaanse die de kans heeft om haar familie te bezoeken. Ze kan hier nu toch niks doen, want ze is tatoeëerder. Alles hangt dus van de overheid af, die beslist wanneer ze weer aan de slag mag. Zo gauw ze een ‘go’ krijgt, keert ze terug naar België om te werken. Dat zou nu voorlopig vanaf 1 maart zijn. Ondertussen staan de boekingen voor haar tattooshop on hold. Ze heeft haar verblijf bij haar familie al een paar keer verlengd. Nu ze die kans heeft: waarom niet? Het is jammer dat we nu een tijdje niet bij elkaar zijn, maar daarna pikken we de draad weer op”, besluit hij.

