Sarah Puttemans toont badfoto. Fans onder de indruk: “Heel mooi!”

Een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Dat vindt ook Sarah Puttemans, als we haar Instagram-pagina even bekijken. Geregeld deelt ze nieuwe foto’s uit haar dagelijkse leven met haar meer dan 264.000 volgers en dat was ook recent weer niet anders.

Zo pakt Sarah deze keer uit met een reeks dingen die ze leuk vindt. “Things I looooove 💌”, schrijft ze namelijk bij onderstaand fotoalbum. Zo zien we de dame genieten van een goed bad en een bos bloemen, maar ook Viktor Verhulst en hun hondje Joey passeren de revue.

“Heel mooi!”

Het fotoalbum zorgt voor positieve feedback van haar fans. “Heel mooi”, klinkt het. “Prachtige foto’s”, gaat het verder. “Knapste”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.