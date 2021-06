Sam Gooris over zijn ontmoeting met koning Willem-Alexander: «Wat moet die wel niet van mij gedacht hebben?»

Sam Gooris heeft tijdens de marathonradio van MNM teruggeblikt naar die keer dat hij Nederlandse koning Willem-Alexander ontmoette in een tankstation. «Ik ben met hem gaan praten, maar ik wist niet wie het was», aldus de Vlaamse zanger. «Later viel mijn frank pas.»

Sam Gooris heeft tijdens de marathonradio van MNM teruggekeken op een uitzonderlijk moment. «Ik heb eens koning Willem-Alexander ontmoet, maar dat had ik toen niet door», aldus de Vlaamse zanger. Twintig jaar geleden in een tankstation in Rumst leek de zanger de vier andere mannen in het tankstation te herkennen. «Je dacht dat het iemand anders was en ging er naartoe, maar nu blijkt dat het – nu koning, toen nog prins – Willem-Alexander was», vertelt radiopresentator Peter Van de Veire verbaasd.

Genant

«Is dat verhaal waar? Ik hoop dat het waar is, maar ik denk het niet», aldus Peter Van de Veire. «Het is echt gebeurd», bevestigt Gooris. «Later zat ik voor de televisie en mijn vrouw zei dat het Willem-Alexander was», legt hij uit. «Ik heb met hen staan praten, maar ik heb het toen niet kunnen thuisbrengen. Iets later viel mijn frank.» Gooris vertelt dat hij met gêne terugkijkt op de gebeurtenissen: «Wat moet die wel niet van mij gedacht hebben?» Later grapte Gooris dat hij de Nederlandse koning daarna niet meer teruggezien heeft: «Hij is erg sympathiek, dat weet ik nog.»

