Salma Hayek imponeert in badpak én bikini voor 58ste verjaardag: “Hoe kan het dat ze bijna 60 is?!” (foto’s)

Salma Hayek heeft wat te vieren. En dat zullen haar fans op Instagram geweten hebben!

Bij een verjaardag horen natuurlijk leuke beelden. Dat moet je actrice Salma Hayek geen twee keer zeggen. Begin september werd ze 58 jaar. Met niet minder dan 28.9 miljoen volgers op het populaire sociale netwerk zal het niemand verbazen dat de actrice dat ook daar graag even in de kijker wil zetten.

“Birthday bikini dump, happy 58th birthday to me 🎂❤️🎉”, schrijft ze feestelijk bij het album. Wat volgt is een stevige reeks bikini- én badpakplaatjes. Haar fans? Die zijn er uiteraard razendsnel bij om van zich te laten horen.

“Hoe kan het dat ze bijna 60 is?”

Aan lovende reacties wederom geen gebrek. “Hoe kan het dat ze bijna 60 is?”, klinkt het. “Gelukkige verjaardag”, gaat het meermaals verder. “Ze is zo knap”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Salma Hayek juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.