Saartje Vandendriessche verbaast fans met sportieve outfit: “Prachtige vrouw!” (foto)

Met een goeie 35.800 volgers doet Saartje Vandendriessche het bijzonder goed op Instagram.

Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe berichten. Dat was recent niet anders, toen Saartje onderstaande foto op haar pagina plaatste. We zien de dame poseren in een sportieve outfit. “Het afgelopen jaar heb ik waanzinnig mooie inzichten opgedaan. Een daarvan zou ik graag al met jullie willen delen 🥰. Hoe meer je iets wil controleren, des te moeilijker het wordt om datgene te bereiken! Het is dus beter om te accepteren wat er is en manieren te vinden om ermee om te gaan i.p.v. het te controleren”, voegt ze toe aan het prentje.

“Prachtige vrouw!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Prachtige vrouw”, klinkt het. “Wow”, gaat het verder. “Stof tot nadenken”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen!