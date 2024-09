Saartje Vandendriessche straalt in knalrode bikini: “Wat een lichaam!” (foto)

Saartje Vandendriessche wordt overladen met complimenten op een bikinifoto die ze deelde. “Je kan nog als fotomodel door het leven”, klinkt het onder meer in de reacties.

Saartje Vandendriessche heeft op Instagram een zomerse vakantiefoto gedeeld waarop ze in tropische sferen vertoeft. De 49-jarige presentatrice en schrijfster van ‘Nooit Meer Moe’ geniet in een rode bikini van verfrissing in het hemelsblauwe water. “De zomer was een heerlijke pitstop en de brand strategy is stevig in de steigers gezet! Tijd om een versnelling hoger te schakelen. Klaar voor volle kracht vooruit, met frisse energie en nieuwe doelen in zicht”, schrijft ze erbij.

Fotomodel

Haar bijna 40.000 volgers reageren meer dan lovend op het kiekje. “Wat een prachtige vrouw”, “Je kan nog als fotomodel door het leven”, “Mooie vrouw, heel goed bezig”, “Wat een lichaam!”, “Vitaliteit en schoonheid!”, en “Euh… wauuuuuw!”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram