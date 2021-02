De rel tussen de Nederlandse zangers Gordon en Gerard Joling is helemaal ontploft. De eerstgenoemde heeft in een statement zelfs laten weten dat hij een advocaat onder de arm heeft genomen. De twee waren jarenlang beste vrienden, tot Joling beweerde dat zijn concullega weer “zwaar aan de coke en drank” zit.

“Ik vraag me werkelijk af waar men mee bezig is? De wereld staat in brand en het gaat over mijn hond?”, valt te lezen in het statement. De Nederlander werd door de dierenbescherming verboden om samen met zijn puppy Toto een programma te maken. Hij had het ook over de aantijgingen van zijn voormalige vriend Gerard vielen niet in goede aarde. “Ik ben weer aan de coke en de drank?”

Toto

“Na mijn afkickperiode en de gewelddadige overval vorig jaar heb ik op aanraden van mijn therapeut een hondje genomen”, vertelt Gordon over waarom hij kleine Toto in huis haalde. “De band die ik nu al heb met Toto is onbeschrijfelijk leuk. De beste beslissing ooit!”

“Ik vind het walgelijk en verwerpelijk dat de media mij als dierenbeul betitelen en beschuldigen van dat ik mijn hond bij het grof vuil zou zetten of dat ik weer aan de coke en drank zou zitten”, vervolgt Gordon. “Dat vervolgens mijn ex-collega Gerard nog even zijn plasje erover moet doen, zegt meer over zijn karakter. Ik ben in herstel en zal dat mijn hele leven blijven. Ik ben dit jaar heerlijk clean begonnen. Er circuleren diverse filmpjes rond op internet van een ladderzatte meneer Joling die mij afgelopen 24 uur weer zijn toegestuurd. Ik zou eerst mijn eigen drankprobleem eens benoemen alvorens je kwetsende en onnodig grievende uitspraken doet aan het adres van een persoon die er tenminste openlijk voor uitkomt.”

Advocaat aan het werk

Gordon is duidelijk razend, want hij heeft zijn advocaat Jaap Versteeg opdracht gegeven de media te onderzoeken en een procedure te starten om “de smadelijke lasterlijk uitlatingen” aan zijn persoon “nu voor eens en voor altijd te stoppen”.

