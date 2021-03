Rock Werchter wordt voor het tweede jaar op rij afgelast. Dat hebben de organisatoren dinsdag bekendgemaakt. “We willen de fans en artiesten enkel de allerbeste Rock Werchter-ervaring bieden. In de huidige omstandigheden kunnen we dit niet realiseren”, klinkt het.

“De beslissing werd niet licht genomen”, staat te lezen op de site van Rock Werchter. “De voorbije maanden overlegden we intens met overheden, experten, andere festivals in binnen- en buitenland, dit met oog op een veilige heropstart. De veiligheid en gezondheid van de fans, van crew en medewerkers en de artiesten is altijd onze hoogste prioriteit.”

Hoewel de organisatoren door de vroege uitrol van de vaccinaties nog hoop had, blijkt een goed festival organiseren nu toch onhaalbaar. “We zijn tot de conclusie gekomen dat we het festival niet normaal kunnen voorbereiden. Noch hebben we zekerheid dat eens de datum daar is, het festival kan doorgaan in volle vorm. We willen de fans en artiesten enkel de allerbeste Rock Werchter-ervaring bieden. In de huidige omstandigheden kunnen we dit niet realiseren.”

“Het is de juiste beslissing, maar een zeer bittere pil om te slikken”, klinkt het nog. “De eens zo bloeiende livemuzieksector bloedt hard en heeft steun nodig. We rekenen op de verschillende overheden. België is een internationaal gerenommeerd festivalland, dat is wat we zijn, willen en moeten blijven.”

Rock Werchter is het tweede grote Belgische festival dat officieel sneuvelt. Eerder maakte ook Graspop, dat traditioneel de festivalzomer opent, al bekend opnieuw een jaartje over te slaan.

Alternatieve plannen

Rock Werchter belooft er volgend jaar weer volledig te staan. “Namen en praktische info volgen later, maar zeker is dat we gaan knallen van donderdag 30 juni tot zondag 3 juli 2022. Tickethouders worden snel persoonlijk gecontacteerd door Ticketmaster. Hun bestelling zal integraal overgezet worden naar 2022, wie wenst kan deze echter omzetten in krediet.”

Voor deze zomer werkt de organisatie nog aan plannen om de muziekliefhebber toch te trakteren op optredens. “De goesting is ongelooflijk groot om de livemuziek deze zomer terug naar het festivalpark te brengen. We gaan op zoek naar de juiste en beste formule en komen bij jullie terug van zodra onze plannen uitgewerkt zijn. We gaan zingen, dansen, samen zijn. Lang leve livemuziek!”

Het bericht Rock Werchter uitgesteld naar 2022 verscheen eerst op Metro.