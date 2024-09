Rihanna verbaast fans met nieuwe lingeriefoto’s: “Gewoon WAUW!”

Rihanna pakt op Instagram uit met enkele straffe lingeriefoto’s. Haar fans zijn onder de indruk!

Met niet minder dan 151 miljoen volgers mogen we zeker stellen dat de zangeres het bijzonder goed doet op het populaire sociale netwerk. Regelmatig houdt ze haar fans tevreden met nieuwe beelden. Dat was ook onlangs weer niet anders.

Zo zien we in onderstaand album Rihanna poseren in knalgele lingerie. Meer dan een promotekstje staat er niet bij, maar haar volgers staan wél klaar om uitgebreid uitleg te geven.

“Gewoon WAUW!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Gewoon WAUW”, klinkt het. “Deze foto’s zijn geweldig”, gaat het verder. “Dit is té knap”, besluit een laatste fan nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Rihanna gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.