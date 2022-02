Rihanna is zwanger van eerste kindje en toont meteen haar bolle buik (foto)

De Barbadiaanse zangeres Rihanna is in verwachting van haar eerste kindje. Dat kondigde ze niet officieel aan, maar recente foto’s spreken boekdelen.

De 33-jarige zangeres van onder meer ‘Umbrella’ en ‘We Found Love’ liep afgelopen weekend met haar vriend A$AP Rocky door New York City. Ze droeg een roze jas waarvan enkel de bovenste knop was dichtgemaakt. Daardoor was haar bolle buik heel goed te zien. Paparazzi klikten er dan ook op los.

Al tijdje samen

Het is nog onduidelijk voor wanneer het kindje uitgerekend is. Rihanna en A$AP Rocky vormen een koppel sinds november 2020.

