Rapper Tekashi 6ix9ine (23) heeft een verzoek ingediend om de rest van zijn gevangenisstraf thuis uit te zitten. De rapper vreest dat zijn leven in gevaar is als hij nog langer in de gevangenis blijft, aangezien hij een belastende verklaring aflegde over de gevaarlijke Bloods-bende. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

Tekashi, die eigenlijk Daniel Hernandez heet, werd eind vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar vanwege betrokkenheid bij een criminele bende. De rapper bekende schuld aan onder meer drugshandel, wapenbezit en mishandeling.

Hernandez zou eigenlijk een zwaardere straf boven het hoofd hangen, maar omdat hij tegen andere bendeleden had getuigd, kon hij een deal sluiten met justitie.

Binnenkort op vrije voeten

De rapper heeft in afwachting van zijn proces al dertien maanden in de cel gezeten en komt dus dit jaar op vrije voeten. Wel staat hij vijf jaar onder toezicht.

Eerder kwam Daniel ook al in de problemen met justitie. Zo kreeg de rapper een proeftijd opgelegd voor het maken en verspreiden van een seksvideo met een minderjarige vrouw. Ook werd hij beschuldigd van het mishandelen van een fan.

