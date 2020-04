Tegenwoordig is het weer koek en ei tussen Rachel Hazes en haar zoon André, maar dat is ook wel eens anders geweest. Rachel onthult nu de ware reden achter de ruzie tussen haar en André in de talkshow Hoge Bomen van Jeroen van der Boom.

Rachel vertelt dat de ruzie met André erg moeilijk voor haar was. “Ik was niet klaar met mijn zoon”, vertelt ze. “Ik ben nooit klaar met mijn kind. En ik wil hem nooit een schuldgevoel aanpraten, maar dit was wel de genadeklap”, legt Rachel uit.

“Als je drie jaar je kind niet ziet… Dat heb ik als heel slecht ervaren. Ik hoop dit nooit meer met één van mijn kinderen meemaken, want dat trek ik niet”, gaat ze verder. Ze vertelt dat ze de ruzie meer beschouwde als een moederlijk advies dat hij niet wilde accepteren.

Te jong

“Ik heb geen ruzie gemaakt, maar ik heb geprobeerd mijn kind te beschermen voor iets. En niet voor haar (Monique), want zij is een hartstikke goede vrouw, maar ik probeerde zijn mooie jaren te..”, Rachel maakt haar zin niet af maar Jeroen vult aan met: “Je vond hem te jong.”

Al met al is het gelukkig weer goed gekomen tussen de twee. “Ik heb mijn mening te snel gegeven. Ik zou dat ook nooit meer doen. Al heeft hij er nu één van tachtig en heeft ze drie gebitten in, dan zeg ik nog dat ik haar leuk vind”, besluit Rachel.

Het bericht Rachel Hazes over ruzie met zoon André: “Heb mijn mening te snel gegeven” verscheen eerst op Metro.