Toen afgelopen week het nieuws naar buiten kwam dat James Corden niet zelf rijdt tijdens zijn populaire Carpool Karaoke, ontplofte het internet. Een producer van de show doet nu een boekje open en reageert op alle heisa.

Op een video die een fan op Twitter deelde, is te zien dat de auto van James Corden tijdens de opnames van het populaire onderdeel van The Late Late Show op extra wielen staat en voortgetrokken wordt door een vrachtwagen.

Leugen

Het filmpje, waarin James Corden samen met Justin Bieber verschijnt, werd massaal gedeeld op social media. Dit leverde natuurlijk talloze reacties op. Fans waren vooral erg teleurgesteld. “Altijd heb ik respect gehad voor James Corden omdat hij zich tegelijkertijd kon concentreren op autorijden en zingen: maar nu voel ik me verraden” en “Mijn hele leven is een leugen”, klinkt het dan ook op Twitter.

James Corden’s #CarpoolKaraoke called into question as viral video shows that the comedian doesn’t actually drive the car, but instead gets towed along by a truck. pic.twitter.com/WJlTZ6k5jC — Pop Crave (@PopCrave) January 23, 2020

Veiligheid voorop

Maar volgens een producer van het programma is dit helemaal niet waar. In een reactie op Twitter legt uit hoe de vork in de steel zit. “Niet waar! We gebruiken zo’n aanhangwagen enkel bij stunts. Wanneer het dus voor James echt onmogelijk is om zelf te rijden”, legt producer Ben Winston uit. “Slechts in een viertal afleveringen hebben we dit zo aangepakt. Tijdens de andere 50 afleveringen reed James wel zelf. Veiligheid staat voorop!”

Not true! We only use a rig when we are doing a “stunt” as part of the Carpool – when it would be impossible for James to drive! This has occurred only maybe 4 times in 50 or so carpools… Safety is key! https://t.co/kfJXqZqEHq — Ben Winston (@benwinston) January 23, 2020

