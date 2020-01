De Britse prins Harry heeft voor het eerst gesproken over de beslissing van hem en zijn vrouw Meghan Markle om een stap terug te zetten binnen het koningshuis. Hij verklaarde dat ze “geen andere keuze hadden”.

Harry hield een speech op een event van de liefdadigheidsorganisatie Sentebale in Londen. Hij verklaarde dat hij “triest is dat het zo ver is moeten komen”. Ze hebben lang nagedacht over de beslissing, klinkt het. “We hebben er maanden over gepraat na zoveel jaren van uitdagingen. Ik weet dat ik het niet altijd bij het rechte eind heb, maar wat dit betreft was er geen andere keuze.”

Zijn toespraak volgt een dag nadat Buckingham Palace liet weten dat het echtpaar hun koninklijke titel niet meer zal gebruiken en dat ze niet langer deel uitmaken van de koninklijke familie.

Renovatie terugbetalen

De hertog en hertogin van Sussex zullen geen dotaties meer krijgen en ze hebben beslist om 2,4 miljoen pond aan overheidsgeld dat gebruikt werd voor de renovatie van hun woning in Berkshire, terug te betalen. Ook zullen Harry en Meghan de Queen niet meer formeel vertegenwoordigen.

De 38-jarige Markle en de 35-jarige prins Harry maakten eerder deze maand bekend dat ze een stap opzij zullen zetten in het Britse koningshuis en afwisselend in Canada en het Verenigd Koninkrijk zullen verblijven.