Bram Van Geert, de barman die de ‘First Dates’-deelnemers op hun gemak brengt met een drankje, is in het huwelijksbootje gestapt met zijn verloofde, Lien. Dat kondigden ze aan op Instagram.

De 31-jarige barman, die graag gezien is door de ‘First Dates’-kijkers, trouwde afgelopen weekend met Lien (27), een logopediste die hij vier jaar geleden via Tinder leerde kennen. Op Instagram deelden ze enkele foto’s van het mooie moment. “Na 4 topjaren maakten we afgelopen weekend onze liefde voor elkaar officieel. En dat voelde ongelooflijk! Een dag om nooit te vergeten!”, schreef Bram erbij.

Feest in september

Het koppel trouwde enkel voor de wet. Het feest volgt later nog. “Het grote feest staat gepland voor september, dan willen we met zo’n vijftigtal gasten naar Spanje… Het is nog de vraag of dat kan doorgaan, want Spanje is natuurlijk zwaar getroffen door het coronavirus”, vertelde Bram aan Story.

