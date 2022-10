Poedelnaakte Britney Spears zorgt (weer) voor ophef: “Dit is beschamend voor je zonen!” (foto)

Britney Spears pakt weer uit met een naaktfoto. Dat doet ze deze keer op Twitter.

Daar deelde ze recent onderstaand plaatje. Daarop zien we Britney Spears poedelnaakt op bed liggen. En het duurt wederom niet lang of haar fans geven commentaar. Sommigen zijn lovend, anderen maken zich (opnieuw) zorgen…

“Dit is beschamend voor je zonen!”

In geen tijd stromen de reacties binnen. En die zijn behoorlijk verdeeld… “Dit is beschamend voor je zonen”, laat iemand weten. “Britney, je bent mooi, maar je moet hier mee stoppen. Denk aan hoe dit invloed heeft op jouw zonen”, aldus een andere fan. “Ze doet gewoon wat ze leuk vindt”, klinkt het elders. “Voor mensen die dit niet gepast vinden voor haar zonen: zeggen jullie dit ook over andere beroemdheden?”, besluit een laatste Twitter-gebruiker nog.

Spears heeft twee tienerzonen, Sean Preston (17) en Jayden (16). Laatstgenoemde had in een interview al laten weten dat hij begrijpt waarom zijn mama dit soort foto’s wil delen, maar dat het ook meespeelde in de breuk tussen hem en zijn moeder.

I have a premiere for a movie this week “THE LEGISLATIVE ACT OF MY PUSSY“ !!!! pic.twitter.com/WjhMoiybxO — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 19, 2022

Foto: Instagram – Bron: The Sun