Phaedra Hoste pakt uit met foto waarop ze enkel wat badlinnen om haar lijf heeft: “Heel mooi!”

De 19.300 Instagram-volgers van Phaedra Hoste moeten soms even wachten.

Want het is niet zo dat de dame regelmatig beelden deelt. Recent pakte ze echter uit met een nieuw plaatje, dat duidelijk in de smaak valt. Daarop zien we Phaedra Hoste poseren voor de camera terwijl ze enkel wat badlinnen om haar lichaam heeft. Haar fans zijn er dan ook snel bij om te reageren.

“Heel mooi!”

In geen tijd stromen de reacties namelijk binnen. “Heel mooi”, klinkt het. “Je ziet er goed uit”, gaat het verder. “Knap”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens te kijken wat Phaedra Hoste nu juist gedeeld heeft.