Paris Hilton toont in zomerse outfit dat ze klaar is voor 2025: “Schoonheid!” (foto’s)

Dat Paris Hilton uitgerust aan het nieuwe jaar start, bewijst ze op Instagram.

Met niet minder dan 26.6 miljoen volgers doet de dame het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand album op haar pagina plaatste.

We zien Paris meermaals in zomerse outfit de revue passeren. “Ik voel me zo klaar om alles aan te pakken wat 2025 brengt na de meest perfecte en ontspannende week aan het strand met mijn gezin”, voegt ze toe aan de beelden. Haar fans zijn alvast onder de indruk van wat ze te zien krijgen.

“Schoonheid!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Schoonheid”, klinkt het. “Die outfit is geweldig”, gaat het verder. “Is dit van 2007? Want je ziet er nog steeds even goed uit”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.